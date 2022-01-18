Мишустин заявил о готовом плане по борьбе с COVID-19 с учетом омикрона

Правительство России подготовило план по борьбе с COVID-19 с учетом омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных», — заявил премьер-министр.

Мишустин также оценил ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, на фоне роста заболеваемости, число госпитализаций в стране не увеличилось.

За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса, что является максимумом с 6 декабря. Так, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512.