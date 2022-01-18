Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин заявил о готовом плане по борьбе с COVID-19 с учетом омикрона

Мишустин: правительство России подготовило план по борьбе с COVID-19 с учетом омикрона

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство России подготовило план по борьбе с COVID-19 с учетом омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных», — заявил премьер-министр.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

Мишустин также оценил ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, на фоне роста заболеваемости, число госпитализаций в стране не увеличилось.

За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса, что является максимумом с 6 декабря. Так, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Голикова назвала регионы с доминирующим омикрон-штаммом
Женщина дожила до 101 года и раскрыла три секрета долголетия
Назарбаев назвал себя пенсионером
Правительство направит миллиарды на закупку лекарств для борьбы с омикроном
Оценена способность спецназа Канады переломить ситуацию в Донбассе
Назарбаев назвал цель беспорядков в Казахстане
Норвежского бизнесмена задержали в российском отеле по запросу Интерпола
В Госдуме предложили приостановить срок давности за преступления против детей
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Доминикане
В Совфеде прокомментировали слова о японском суверенитете над Курилами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter