Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

В России рост заболеваемости COVID-19 не привел к увеличению числа госпитализаций. Такую оценку эпидемиологической ситуации в стране дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает во вторник, 18 января, ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что именно госпитализация сейчас является основным показателем опасности коронавирусной инфекции. Из-за распространения омикрона Мишустин призвал готовиться к любому развитию событий.

Премьер также поручил главам российских регионов активизировать работу на фоне распространения омикрон-штамма.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщал, что введение полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса маловероятно.

Он отметил, что страна готова к новой волне COVID-19: укрепляется первичное звено здравоохранения, а также кадровый резерв. Оценивая возможность введения в России полного локдауна, парламентарий подчеркнул, что она практически равна нулю.