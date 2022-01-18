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Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Мишустин: в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 число госпитализаций не выросло

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В России рост заболеваемости COVID-19 не привел к увеличению числа госпитализаций. Такую оценку эпидемиологической ситуации в стране дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает во вторник, 18 января, ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что именно госпитализация сейчас является основным показателем опасности коронавирусной инфекции. Из-за распространения омикрона Мишустин призвал готовиться к любому развитию событий.

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Премьер также поручил главам российских регионов активизировать работу на фоне распространения омикрон-штамма.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщал, что введение полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса маловероятно.

Он отметил, что страна готова к новой волне COVID-19: укрепляется первичное звено здравоохранения, а также кадровый резерв. Оценивая возможность введения в России полного локдауна, парламентарий подчеркнул, что она практически равна нулю.

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Анна Щербакова
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