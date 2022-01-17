В Госдуме оценили возможность введения полного локдауна из-за омикрона

Введение полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса маловероятно. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что страна готова к новой волне COVID-19: укрепляется первичное звено здравоохранения, а также кадровый резерв. Оценивая возможность введения в России полного локдауна, парламентарий подчеркнул, что она практически равна нулю.

«Все будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с омикроном в нашей стране сложно», — заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19. По его словам, вакцинация по-прежнему остается единственным способом, спасающим от смерти после заражения коронавирусом. Кроме того, пресс-секретарь президента назвал омикрон-штамм менее опасным с точки зрения протекания.

