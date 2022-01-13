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Кремль оценил уровень подготовки к новым волнам COVID-19

Песков: Россия сейчас гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В настоящее время Россия гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19. Таким образом уровень подготовки оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 13 января, ТАСС.

Он отметил, что вакцинация по-прежнему остается единственным способом, спасающим от смерти после заражения коронавирусом. Кроме того, Песков назвал омикрон-штамм менее опасным с точки зрения протекания.

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Каждый раз волна коронавируса имеет новые характеристики, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России отмечал, что цифры заболеваемости омикроном в стране могут быть очень высокими. Это связано со спецификой штамма коронавируса.

Оценить необходимость введения локдауна или нерабочих дней пока никто не может, указывал Песков.

Анна Щербакова
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