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Песков предрек высокие цифры заболеваемости омикроном в России

Песков: из-за специфики омикрон-штамма цифры заболеваемости в России будут высокими

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ожидается, что цифры заболеваемости омикроном в России будут очень высокими. Это объясняется спецификой штамма коронавируса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрона". Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим, о чем сегодня и шла речь», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также отметил, что оценить необходимость введения локдауна или нерабочих дней пока никто не может. «Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. В связи с этим в российских регионах возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом.

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Варвара Кошечкина
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