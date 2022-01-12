Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС в среду, 12 января.

«Нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — сказал глава государства.

Он отметил, что «есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь», имея в виду общение людей и поездки за границу, в том числе в страны со сложной эпидемиологической обстановкой, из-за чего в российских регионах возможны новые вспышки заболеваемости COVID-19.

В связи с этим Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

Президент предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России

Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. В связи с этим в российских регионах возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом.

В целом президент охарактеризовал эпидемиологическую обстановку как очень непростую.

Путин подчеркнул, что в стране следует увеличивать объемы тестирования на COVID-19 и продолжать прививочную кампанию. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопрос о наращивании темпов вакцинации.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в мире остается сложной

Глава государства указал, что число заболевших в Европе и США остается высоким. При этом ситуацию в Соединенных Штатах он отметил особо.

Весь мир [затронут новым штаммом]. В США 1,3 миллиона заболевших, это просто потрясающе! Владимир Путин президент России

По его словам, похожее положение дел наблюдается и в некоторых государствах Европы.

«Спутник V» эффективнее других вакцин против омикрон-штамма коронавируса, полагает Путин

По словам главы государства, эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса достаточно высока, и она может работать против данного варианта COVID-19 лучше других препаратов.

«Судя по всему, "Спутник V" достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», — считает российский президент.

Несмотря на низкую летальность омикрон-штамма, в России она может вырасти, считает вирусолог

По имеющимся данным, летальность омикрон-варианта коронавируса ниже, чем у штамма дельта. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Однако, по ее словам, при очень высоком уровне заражений омикрон-штаммом число смертей может остаться на том же уровне или даже немного повыситься по сравнению с дельта-вариантом.

«В странах, где меньше 40 процентов вакцинировны, уровень летальности переболевших омикроном составляет 6-7 процентов. Там, где вакцинировано 90 процентов, он при дельте составлял около одного процента», — отметила она.

Эксперт предположила, что при том уровне вакцинации, который достигнут у нас в стране, «мы не выйдем за свои 2-3 процента смертности».

Голикова назвала число выявленных в России случаев омикрон-штамма

В России зафиксировано 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, большая часть из них приходится на Московский регион.

698 случаев инфицирования омикрон-штаммом COVID-19 зафиксировано в России

При этом вице-премьер полагает, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в стране неизбежен.

Голикова также рассказала, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за новогодние праздники — он составил 63,2 процента. Он добавила, что по состоянию на 12 января, в стране занято 69,5 процента коек для пациентов с COVID-19.

Ранее 12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.