Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России
Путин не исключил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом
В России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства, его цитирует ТАСС.
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Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. Путин также назвал эпидемиологическую обстановку очень сложной.