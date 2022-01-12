Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России

В России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства, его цитирует ТАСС.

Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. Путин также назвал эпидемиологическую обстановку очень сложной.