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Попова допустила увеличение прироста новых случаев COVID-19 до 100 тысяч в сутки

Попова: число новых случаев COVID-19 в России может превысить 100 тысяч в сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число новых случаев COVID-19 в России при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, ее цитирует ТАСС.

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По словам главного санитарного врача, такая статистика по COVID-19 возможна из-за распространения омикрон-штамма. По состоянию на 11 января, в России выявили 305 случаев инфицирования южноафриканским вариантом вируса в 13 регионах — его привозят 25 стран, добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что носитель омикрон-штамма может стать заразным на вторые сутки после инфицирования. Симптомы инфекции иногда проявляться позднее — на третий-пятый день, подчеркнула она.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о лавинообразном подъеме заболеваемости COVID-19. Рост из-за омикрон-штамма будет проходить в два этапа: сначала основной скачок новых случаев, потом небольшой перерыв, во время которого может наблюдаться незначительное снижение заболеваемости, а затем новый рост, считает он.

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Анастасия Шейкина
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