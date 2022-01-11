Попова рассказала о заразности людей с омикрон-штаммом

Человек с омикрон-штаммом коронавируса может быть заразен уже на вторые сутки после инфицирования. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

«С учетом того, что инкубационной период омикрона короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки — двое», — объяснила Попова.

При этом, отметила она, симптомы омикрона могут проявиться позднее, чем его заразность — на третий-пятый день.

Ранее в Ростове-на-Дону у женщины и шестимесячного ребенка выявили омикрон-штамм коронавируса. Отмечается, что в последнее время они не выезжали за границу, а также не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.