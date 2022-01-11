У не выезжавших за границу россиянки и ребенка обнаружили омикрон

В Ростове-на-Дону у женщины и шестимесячного ребенка выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время они не выезжали за границу, а также не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.

«Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростов-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту омикрон», — сказал Ковалев во время заседания регионального штаба по коронавирусу.

По информации главы регионального Роспотребнадзора, в Ростовской области на данный момент преобладает дельта-штамм коронавируса.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России ожидается очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. По его мнению, подъем заболеваемости придется на конец января — начало февраля.