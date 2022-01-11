Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам предрекли «очень высокий» уровень заболеваемости из-за омикрона

Замдиректора центра Гамалеи Логунов предрек высокий уровень заболеваемости из-за омикрона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России ожидается очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. Это предрек заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

Он выразил уверенность, что до конца января — в начале февраля в стране будет значимый подъем заболеваемости данным штаммом. Кроме того, омикрон, по словам специалиста, распространяется быстрее, однако количество госпитализаций и летальных исходов снижено.

Ранее Логунов заявил, что заявления о легкости протекания омикрон-штамма в настоящее время выглядят неуместно, поскольку сниженная летальность не умаляет беспрецедентно высокую заболеваемость при данной разновидности вируса. Повторная вакцинация не поможет уберечься от заражения омикроном, предположил он.

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что в структуре омикрона есть фрагмент от совершенно другой инфекции. По его словам, омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта-вариант, на смену которого он пришел. Однако, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения человеком двумя вариантами COVID-19, уточнил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Европа признала стандарты производства «Спутника V»
Известную российскую ведущую госпитализировали
Устроившую скандал в самолете россиянку изолировали в туалете
Задержание ФСБ готовившего теракты сторонника неонацистов попало на видео
Кремль оценил заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку
Эстония выступила за продолжение военных учений НАТО
В США рассказали о бесполезности санкций против газопровода «Северный поток-2»
Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта
Замглавы центра Гамалеи рассказал о вакцинации Путина от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter