Россиянам предрекли «очень высокий» уровень заболеваемости из-за омикрона

В России ожидается очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. Это предрек заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

Он выразил уверенность, что до конца января — в начале февраля в стране будет значимый подъем заболеваемости данным штаммом. Кроме того, омикрон, по словам специалиста, распространяется быстрее, однако количество госпитализаций и летальных исходов снижено.

Ранее Логунов заявил, что заявления о легкости протекания омикрон-штамма в настоящее время выглядят неуместно, поскольку сниженная летальность не умаляет беспрецедентно высокую заболеваемость при данной разновидности вируса. Повторная вакцинация не поможет уберечься от заражения омикроном, предположил он.

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что в структуре омикрона есть фрагмент от совершенно другой инфекции. По его словам, омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта-вариант, на смену которого он пришел. Однако, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения человеком двумя вариантами COVID-19, уточнил специалист.