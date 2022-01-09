Вирусолог рассказал о необычной способности омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции, что может говорить о его способности обмениваться генетическим материалом с другими вариантами COVID-19. О необычной способности рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU.

«Это то, чем значительно отличается "Омикрон". Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — отметил он. Чепурнов уточнил, что данный фрагмент генома принадлежит совершенно другому вирусу, предположительно, простудного свойства.

Ученый добавил, что омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта-вариант, на смену которого он пришел. Однако, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения двумя вариантами COVID-19 одного и того же человека, отметил вирусолог.

Ранее ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что омикрон-штамм особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, данный штамм нельзя сравнивать с «тяжелым вариантом простуды».