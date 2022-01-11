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В центре Гамалеи усомнились в легкости протекания омикрон-штамма

Денис Логунов: утверждения о легкости протекания омикрон-штамма пока выглядят неуместно

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Утверждения о легкости протекания омикрон-штамма пока выглядят неуместно, поскольку сниженная летальность не умаляет беспрецедентно высокую заболеваемость при данной разновидности вируса. Такое сомнение выразил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Он полагает, что повторная вакцинация не поможет уберечься от заражения омикроном.

Логунов отмечал ранее, что летальность омикрона в 4-17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса. По его мнению, в конце января — начале февраля в России может возникнуть подъем заболеваемости коронавирусом из-за разновидности омикрон.

Накануне начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что есть высокий риск возникновений новых гибридов дельты и омикрона, которые будут появляться по тому же принципу, что и дельтакрон, поскольку эти штаммы коронавируса способны уживаться в теле одного больного, где могут мутировать под влиянием друг друга.

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Анна Щербакова
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