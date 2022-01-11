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Вирусолог оценил риск возникновения новых гибридов дельты и омикрона

Вирусолог Чепурнов: риск возникновения подобных дельтакрону гибридных штаммов крайне высок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Существует крайне высокий риск возникновений новых гибридов дельты и омикрона, которые будут появляться по тому же принципу, что и дельтакрон, поскольку эти штаммы коронавируса способны уживаться в теле одного больного, где могут мутировать под влиянием друг друга. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог отметил, что подобный процесс, по одной из версий, привел к возникновению омикрон-штамма.

Надо помнить о том, что в самом омикроне есть вставка, которая может принадлежать другой инфекции, например, простудной, которая могла быть приобретена в результате одновременного переболевания

Александр Чепурноввирусолог

Чепурнов подчеркнул, что в сочетании дельты и омикрона процесс мутации будет активнее, чем тот, который мог привести к возникновению омикрона, поскольку речь идет о двух штаммах коронавируса, которые достаточно близки друг к другу генетически.

«Это будет не другой вирус, где есть определенное препятствие таким переходам, а такой же коронавирус. Например, если произойдет одновременное инфицирование больного и дельтой, и омикроном», — добавил он.

Что касается опасности возникших таким образом вариантов вируса, то здесь, по словам Чепурнова, все будет зависеть от того, в каких именно участках генома будут происходить мутации.

Смотря какие участки «придут» к каким участкам... Тут возможна любая конструкция, а что она из себя будет представлять — покажет практика

Александр Чепурноввирусолог

Ранее в ВОЗ заявили о невозможности возникновения дельтакрона. Специалисты организации заявили, что у коронавируса не наблюдается комбинация штаммов, а само появление образца может быть связано с нарушениями в технике исследований.

Информация об обнаружении дельтакрона появилась в субботу, 8 января. Ученые из Кипрского университета заявили об обнаружении в 25 образцах гибрида омикрона и дельты.

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Роман Кирьянов
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