На Кипре обнаружили новый гибридный штамм COVID-19

На Кипре обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, он является гибридом ранее выявленных штаммов «дельта» и «омикрон». Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность заболевания, дали ему название «дельтакрон». Об этом заявил глава лаборатории Леонтиос Кострикис, ранее возглавлявший Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией при Минздраве Кипра, передает ТАСС.

По его словам, дельтакрон-штамм COVID-19 имеет генетическую основу как у дельта-варианта, однако ряд его мутаций схож с мутациями омикрон-штамма коронавируса. «Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — отметил Кострикис. Он добавил, что у «омикрона» 30 мутаций, и десять из них совпадают с найденными в пробах, взятых на Кипре.

Заведующий лабораторией также подчеркнул, что на Кипре дельтакрон-штамм обнаружен в 25 образцах, из них 11 принадлежат госпитализированным с коронавирусом людям, остальные — у обычных жителей республики.

Ранее ученые заявили, что попадание новых штаммов коронавируса в животную среду может привести к серьезным мутациям вируса и новым вспышкам заболевания. Специалисты не исключают, что мутационный потенциал вируса не исчерпан и пандемия не завершится лишь на омикрон-штамме.