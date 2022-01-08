Ученые рассказали о возможном появлении коронавируса-супермутанта

Попадание новых штаммов коронавируса в животную среду может привести к серьезным мутациям вируса и новым вспышкам заболевания. Об этом в разговоре с URA.RU сообщили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По словам Токарева, необходимо внимательно следить за омикрон-вариантом COVID-19 и у людей, и у животных, так как «при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант». Ученый подчеркнул, что мутационный потенциал вируса не исчерпан и пандемия может не завершиться лишь на омикрон-штамме.

«Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии», — обратил внимание профилактолог.

Зверев также указал на опасность мутаций коронавируса. «Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства», — рассказал он.

Микробиолог отметил, что, теоретически, попадание различных вариантов коронавируса в популяцию летучих мышей может сильно их изменить, что вызовет новые волны заболеваний.

Ранее Зверев назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма коронавируса. Специалист предположил, что новые мутации могли возникнуть после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом. При этом ученый усомнился в версии китайских специалистов о возникновении нового штамма в результате передачи вируса от мыши к человеку: в пользу обратного говорят изменения во внутреннем и регуляторных белках коронавируса.