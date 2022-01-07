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Российский ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма

Академик РАН Зверев: омикрон-штамм мог возникнуть у человека с иммунодефицитом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит Ura.ru.

Специалист предположил, что новые мутации могли возникнуть после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом.

При этом Зверев усомнился в версии китайских ученых о том, что новый штамм мог появиться в результате передачи вируса от мыши к человеку: в пользу обратного говорят изменения во внутреннем и регуляторных белках коронавируса. «Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей», — пояснил он.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предсказал россиянам рост смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма. По словам Крючкова, летальность у нового штамма примерно в три раза ниже, чем у дельты, однако вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится.

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Виктория Кондратьева
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