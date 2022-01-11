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Россиян предупредили о лавинообразном подъеме заболеваемости COVID-19

Иммунолог Крючков: в ближайшие недели в России возникнет лавинообразный подъем COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России в ближайшие две недели возникнет подъем заболеваемости COVID-19, ближе к февралю он приобретет лавинообразный характер. Такое предупреждение сделал в беседе с «Известиями» генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Он отметил, что рост числа случаев коронавируса возник бы и при преобладании дельта-штамма, и при распространении омикрона. Однако, по словам Крючкова, подъем на фоне омикрон-штамма будет заметнее.

Иммунолог уверен, что рост заболеваемости в России из-за омикрон-штамма будет проходить в два этапа: сначала основной скачок новых случаев, потом небольшой перерыв, во время которого может наблюдаться незначительное снижение заболеваемости, а затем новый рост.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в России ожидается очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма.

Он выразил уверенность, что в конце января — начале февраля в стране будет значимый подъем заболеваемости данным штаммом. Кроме того, омикрон, по словам специалиста, распространяется быстрее, однако количество госпитализаций и летальных исходов снижено.

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Анна Щербакова
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