Путин описал миллион случаев коронавируса за день в США фразой «это потрясающе»

Президент России Владимир Путин описал высокий рост числа заражений коронавирусом в США фразой «это просто потрясающе». Слова главы государства, сказанные в ходе совещания с членами правительства, приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Весь мир [затронут новым штаммом]. В США 1,3 миллиона заболевших, это просто потрясающе!» — заявил российский лидер, комментируя распространение в мире омикрон-штамма.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в ряде стран Европы.

Ранее Путин также допустил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, и дал правительству две недели для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии COVID-19.