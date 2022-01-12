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Путин описал миллион случаев коронавируса за день в США фразой «это потрясающе»

Президент Путин о ситуации с коронавирусом в США: это просто потрясающе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин описал высокий рост числа заражений коронавирусом в США фразой «это просто потрясающе». Слова главы государства, сказанные в ходе совещания с членами правительства, приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Весь мир [затронут новым штаммом]. В США 1,3 миллиона заболевших, это просто потрясающе!» — заявил российский лидер, комментируя распространение в мире омикрон-штамма.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в ряде стран Европы.

Ранее Путин также допустил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, и дал правительству две недели для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии COVID-19.

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Варвара Кошечкина
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