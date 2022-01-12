Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, количество заболевших в Европе и США остается высоким. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент сослался на информацию о суточном количестве заражений в США, которое уже превысило 1 миллион.

«В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом омикрон», — добавил Путин.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что при неблагоприятном сценарии количество заражений омикрон-штаммом в России может превысить 100 тысяч человек в сутки.

Во вторник, 11 января, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшие 6-8 недель омикроном заразится 50 процентов населения Европы.