В ВОЗ предсказали заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие 6-8 недель омикрон-штаммом будут заражены более 50 процентов населения Европы. С таким предсказанием выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Reuters.

Представитель организации объяснил, что уже в первую неделю 2022 года число зараженных жителей Европы увеличилось на 7 миллионов. Исходя из этого, в ВОЗ ожидают, что более половины европейцев заразятся коронавирусной инфекцией в ближайшие месяцы.

Ранее спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро предположил, что три месяца могут быть трудными для людей из-за омикрон-штамма коронавируса, однако в ближайшее время пандемии может прийти конец.