Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ВОЗ предсказали заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы

ВОЗ: в ближайшие 6-8 недель более половины населения Европы заразится омикроном

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие 6-8 недель омикрон-штаммом будут заражены более 50 процентов населения Европы. С таким предсказанием выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Reuters.

Представитель организации объяснил, что уже в первую неделю 2022 года число зараженных жителей Европы увеличилось на 7 миллионов. Исходя из этого, в ВОЗ ожидают, что более половины европейцев заразятся коронавирусной инфекцией в ближайшие месяцы.

Ранее спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро предположил, что три месяца могут быть трудными для людей из-за омикрон-штамма коронавируса, однако в ближайшее время пандемии может прийти конец.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали переговоров России и США в Женеве
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
В «Векторе» оценили возможность подъема заболеваемости из-за дельтакрона
Зюганов раскритиковал Казахстан за русофобскую политику
Описаны последствия для Украины при успехе переговоров России и США
Названы самые популярные у хакеров способы обмана россиян
Мосгорсуд эвакуировали из-за угрозы взрыва
Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy S22
Российский вирусолог предположил сроки признания «Спутника V» в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter