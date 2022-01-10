В ВОЗ предрекли «трудные месяцы» из-за омикрона

Следующие три месяца могут быть трудными для людей из-за омикрон-штамма коронавируса, однако в ближайшее время пандемии может прийти конец. Об этом в эфире Sky News заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

Эксперт не назвал каких-либо конкретных сроков завершения распространения заболевания и лишь заметил, что оно уже в поле зрения. При этом, по его словам, человечество ждет еще некоторое количество препятствий на этом пути.

«Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Как минимум еще три месяца ситуация будет сложной», — предрек он, добавив, что в настоящее время ни у одного государства нет возможности для введения серьезных ограничений.

Ранее глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что организация исключает вероятность появления нового гибридного штамма «дельтакрон». Эксперт отметила, что комбинации штаммов коронавируса не наблюдается, а «находка» киприотских ученых могла быть вызвана загрязнением образца или оборудования во время генетического секвенирования, что, возможно, привело к лабораторной ошибке.

Об обнаружении на Кипре нового варианта коронавирусной инфекции, который оказался гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон, стало известно 8 января. Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность COVID-19, дали ей название «дельтакрон».