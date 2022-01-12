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Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии

Президент Путин: есть две недели на подготовку к новому удару пандемии COVID-19
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал правительству две недели для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии COVID-19. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства.

В частности, он призвал наращивать вакцинирование от коронавируса.

Ранее 12 января Путин назвал ситуацию с коронавирусом в мире сложной. Сославшись на информацию о суточном количестве заражений в США и Европе, он сказал, что число заболевших остается высоким.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и в Московской области (1238).

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Варвара Кошечкина
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