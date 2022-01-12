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Путин оценил эффективность «Спутника V» против омикрона

Президент Путин: «Спутник V» может быть эффективнее других вакцин против омикрона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент Владимир Путин оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-варианта коронавируса и заявил, что она может работать против этого штамма лучше других препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по всему, "Спутник V" достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», — приводит агентство слова главы государства.

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Также во время совещания с членами правительства Путин предупредил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

11 января стало известно, что российская вакцина «Спутник V» прошла один из главных этапов для признания в Евросоюзе — Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты ее производства, выдав соответствующее положительное заключение. По мнению академика РАН Виталия Зверева, далее остались только формальности, после чего препарат будет признан Европой.

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Владимир Шумаков
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