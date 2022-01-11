Академик заявил о прохождении «Спутником V» главного этапа для признания в ЕС

Получив признание специалистами Европейского агентства лекарственных средств (EMA) производственных стандартов «Спутника V», российская вакцина прошла основной этап для полного признания в Европе. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

Это один из главных этапов, после которого останутся только формальности. Теперь никаких серьезных препятствий для признания нашей вакцины нет Виталий Зверев вирусолог, академик РАН

Он также отметил, что эта процедура является стандартной, и если российская сторона будет заинтересована в признании иностранных вакцин, она должна будет также проконтролировать процесс на предприятиях, которые их производят.

«Мы тоже должны будем кого-то послать на иностранные предприятия и проверить технологию производства», — заявил он.

Ранее стало известно, что специалисты ЕМА не высказали критических замечаний по поводу производственных стандартов «Спутника V». Также они дали положительное заключение по поводу клинических исследований вакцины.