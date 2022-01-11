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Европа признала производственные стандарты «Спутника V»

Замглавы центра Гамалеи: ЕМА дало положительное заключение по производству «Спутника V»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

Также заключение касается и проведения клинических исследований вакцины.

Логунов отметил, что у ЕМА не было критических замечаний по части проведения клинических исследований. Он добавил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется.

Он также понадеялся, что в ближайшие месяцы с агентством будут согласованы стандарты производства вакцины.

В начале января в МИД России сообщили, что видят некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в конце декабря объяснила, что задержка с признанием «Спутника V» связана с проверкой технологических процессов.

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Антон Похиляк
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