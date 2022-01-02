В МИД России заявили об обнадеживающих сигналах в вопросе признания «Спутника V»

Москва видит некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в воскресенье, 2 января, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

При этом, по словам собеседника агентства, подобные сигналы в первую очередь призваны просто успокоить Россию.

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ["Спутник V" может получить одобрение]», — пояснил Панкин.

В конце декабря прошлого года представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием «Спутника V» «проверкой технологических процессов». По ее словам, для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

До этого врач-терапевт, ведущая Елена Малышева рассказала об исследованиях российского препарата в Аргентине и Венгрии. Малышева опубликовала пост, посвященный мерам безопасности во время новой вспышки заболеваемости коронавирусом и призвала своих подписчиков вакцинироваться «Спутником V». Непризнание вакцины ВОЗ она объяснила тем, что в организации не состоят врачи.