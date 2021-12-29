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В ВОЗ объяснили задержку признания «Спутника V»

ВОЗ: задержка с признанием «Спутник V» связана с проверкой технологических процессов

Фото: сайт «Спутника V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она рассказала RT.

Она связала недопуск препарата с «проверкой технологических процессов». Чиновница пояснила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

«Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее», — указала она. Представитель ВОЗ добавила, что другие регуляторы работают по аналогичной схеме.

28 декабря стало известно, что Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса, отгрузив получателям 93,4 миллиона доз препаратов. Первое место в рейтинге занял Китай, поставивший на экспорт 1487,6 миллиона доз вакцин. За ним следует Евросоюз (1366,8 миллиона доз), Индия (72,8 миллиона доз), США (348 миллионов доз).

Ранее сообщалось, что экспорт российских вакцин установил рекорд за всю историю страны с начала 1990-х годов. С начала текущего года поставки за рубеж основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов.

Марина Совина
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