Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту вакцин от коронавируса

Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса, сообщается в материалах Всемирной торговой организации (ВТО). Ее доля на международном рынке составила менее трех процентов, передает РБК.

Отмечается, что по данным на 30 ноября 2021 года Россия стала одним из лидеров по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19 и заняла в мировом рейтинге пятое место, предоставив 93,4 миллиона доз препаратов на рынок. В связи с этим РБК направил запросы в ВТО и РФПИ — поставщику российской вакцины «Спутник V» на мировой рынок.

Первое место в рейтинге заняла Китайская Народная Республика (КНР), которая поставила на экспорт 1487,6 миллиона доз вакцин. За ней следует Евросоюз (1366,8 миллиона доз), Индия (72,8 миллиона доз), а затем США (348 миллионов доз).

Ранее стало известно, что экспорт российских вакцин установил рекорд за всю историю страны с начала 1990-х годов. С начала текущего года поставки за рубеж основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов.