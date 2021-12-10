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Экспорт российских вакцин установил рекорд

РБК: экспорт российских вакцин за десять месяцев 2021 года превысил один миллиард долларов

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

В минувшем октябре Россия поставила за границу рекордный объем «прочих вакцин для людей»: эти показатели сравнимы с результатами почти за все лето. С начала 2021 года экспорт основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок препарата против коронавируса «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт российских вакцин в октябре установил рекорд за всю историю России с начала 1990-х годов. В десятом месяце года поставки возросли до 356 миллионов долларов, что больше чем вдвое превышает сентябрьский объем. Ранее экспорт вакцин для людей в годовом выражении никогда становился более, чем 71 миллион долларов — результат 2020 года. Больше всего вакцин в октябре приобрела Мексика — 39 тонн на 121 миллион долларов.

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Директор по развитию в аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что раньше у России почти не было глобальных экспортных продуктов в несырьевой сфере. Он напомнил о поставках вакцин от желтой лихорадки, разработанных Центром имени М.П. Чумакова, однако они предназначались ограниченному числу получателей.

«Здесь же мы имеем дело с мировыми поставками, к таким объемам производства не был готов никто в мире. Они сопоставимы только с вакциной для профилактики гриппа, но, во-первых, у последней есть выраженная сезонность, а во-вторых, для антиковидной вакцины пришлось с нуля создать огромный рыночный сегмент», — подчеркнул Беспалов.

Ранее сообщалось, что экспорт российских вакцин превысил 700 миллионов долларов. Наибольшие партии препарата приобрели Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.

Марина Совина
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