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Голикова назвала число выявленных в России случаев инфицирования омикрон-штаммом

Вице-премьер Голикова заявила, что в России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

В России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, ее цитирует ТАСС.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в стране зафиксировано 305 заражений южноафриканским вариантом вируса. Она также предположила, что при неблагоприятном сценарии развития пандемии из-за омикрон-штамма в стране число новых случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.

По словам Голиковой, большая часть выявленных случаев заболевания омикрон-штаммом приходится на Московский регион. Новый подъем заболеваемости неизбежен, считает она.

Помимо этого, вице-премьер рассказала, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за новогодние праздники — он составил 63,2 процента. В России, по состоянию на 12 января, занято 69,5 процента коек для пациентов с COVID-19, добавила Голикова.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19. По его словам, для этого необходимо прививать от коронавируса 500-700 тысяч человек в день.

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Анастасия Шейкина
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