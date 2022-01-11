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В Роспотребнадзоре рассказали о регионах с выявленными случаями омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм выявлен в 13 регионах России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Случаи заражения омикрон-штаммом зафиксированы в 13 регионах России. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция заседания ведется на Youtube-канале «Россия 24».

Случаи заражения выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан.

Всего в России сейчас зафиксировано 305 случаев заражения новым штаммом. При этом в стране довольно много случаев завоза инфекции из-за рубежа. Больше всего случаев омикрона выявлено у прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Великобритании и Турции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на новогодних праздниках в столице не был зафиксирован всплеск количества заражений коронавирусом, однако он отметил, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться.

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Роман Кирьянов
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