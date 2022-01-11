В Роспотребнадзоре заявили о росте числа заражений омикрон-штаммом за праздники

В России за новогодние праздники число случаев заражения омикроном достигло 305, оно возросло втрое, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает во вторник, 11 января, ТАСС.

Главный санитарный врач России отметила, что лидерами по завозным случаям омикрона стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Великобритания, Турция. В целом заболеваемость коронавирусом в стране за первую неделю 2022 года снизилась на 19,4 процента, заметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в 35 регионах заболеваемость превышает среднероссийский уровень. Случаи заражения омикрон-штаммом выявлены в 13 регионах страны, добавила она.

Ранее на заседании координационного совета премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается.

Глава кабмина отметил, что эпидемиологическая обстановка во многих странах напряженная из-за омикрон-штамма коронавируса. Важно быть готовым к любому сценарию развития событий, подчеркнул он.