Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В мире ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета, его цитирует ТАСС.

По его словам, эпидемиологическая обстановка во многих странах напряженная из-за омикрон-штамма коронавируса. Важно быть готовым к любому сценарию развития событий, подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что ухудшение ситуации с COVID-19 наблюдается в Америке, в Азии и в Европе. Купировать риски распространения вируса можно с помощью большого объема тестирования.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания, в стране зафиксировано 305 случаев инфицирования омикрон-штаммом в 13 регионах. Вирус привозят из 25 стран, добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о конце пандемии коронавируса. Глава государства не предсказал сроки ее завершения, однако подчеркнул, что «когда-то ее должны победить».