Путин высказался о завершении пандемии коронавируса

Президент Путин заявил, что жизнь вернется в нормальное русло после победы над пандемией

Президент России Владимир Путин высказался о конце пандемии. Он не предсказал сроки ее завершения, однако подчеркнул, что «когда-то ее должны победить». После этого жизнь вернется в нормальное русло, сказал глава государства в рамках речи перед новыми послами иностранных государств. Трансляцию встречи ведет RT.

Путин также подчеркнул, что справиться с коронавирусом в одной отдельно взятой стране не получится, поэтому государствам в борьбе с пандемией следует действовать коллегиально.

Российский лидер также выразил надежду на то, что с окончанием распространения вируса у послов, прибывших в Россию, появится возможность поездить по стране.

Накануне президент прокомментировал появление нового омикрон-штамма коронавируса. По его словам, эта ситуация дала понять, что миру нужно быть готовым к любым изменениям COVID-19. «Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции», — добавил Путин.

Путин прошел полный курс вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». 21 ноября он ревакцинировался «Спутником Лайт».