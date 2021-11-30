Путин прокомментировал появление омикрон-штамма коронавируса

Президент РФ Путин: нужно быть готовыми к любому изменению вируса

Предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса. Так появление омикрон-штамма прокомментировал президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

Глава государства заявил, что в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия появления нового штамма коронавируса.

«Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции», — добавил Путин.

Кроме того, президент России поручил правительству подготовить за неделю обновленный план действий в свете появления омикрон-штамма.