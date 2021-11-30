Путин поручил обновить план действий из-за омикрон-штамма

Президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действия в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом он заявил в рамках 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам главы государства, необходимо сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, в том числе запасы препаратов, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.

Ранее помощник президента Максим Орешкин перечислил возможные сценарии влияние нового штамма коронавируса на российскую экономику. Так, первый будет негативным и тяжелым, второй — «ложной тревогой», а третий сценарий — позитивным.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 выявили в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали его угрозой. По информации ВОЗ, он может затронуть большее число людей в мире, включая переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.