Описаны три сценария влияния омикрон-штамма на экономику России

Помощник президента Максим Орешкин назвал возможные сценарии влияние нового штамма коронавируса на российскую экономику. Его слова приводит РБК.

Первый сценарий — негативный и тяжелый. В этом случае, считает Орешкин, омикрон-штамм будет распространяться быстрее, а сама болезнь будет протекать тяжело. Иными словами, повторится все то, что страна пережила в первую волну пандемии. Второй сценарий Орешкин назвал «ложной тревогой» и пояснил, что новые штаммы появлялись и раньше, однако о них быстро забывали, хотя они и несли определенные риски.

Третий сценарий — позитивный. При нем, отметил помощник президента, есть вероятность, что болезнь будет протекать не очень тяжело. «Этот сценарий, к сожалению, не очень вероятный», — признал он и добавил, что сейчас недостаточно информации об омикрон-штамме.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали его угрозой. По данным ВОЗ, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.