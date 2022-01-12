Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19

Директор центра Гамалеи Гинцбург: нужно прививать от COVID-19 500-700 тысяч человек в день
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом» назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19, заявив, что нужно прививать от коронавируса 500-700 тысяч человек в день.

«А те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует», — сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. «Нам с ним повезло», — отметил Гинцбург.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Он заявил, что те, кто привился в конце ноября — начале декабря, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
В загранспаспорт захотели добавить новый раздел
Москвичам предложили купить элитные гробы за полмиллиона рублей
Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19
Мужчина ограбил магазин интимных товаров в Подмосковье
Россиянка описала отдых в Таиланде фразой «неженкам тут не место»
В Госдуме предложили МИД нанять зоопсихологов для «общения с обезьянами»
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь
Декольте девушки-бойца ММА восхитило фанатов
Очевидец рассказал о составе участников беспорядков в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter