Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом» назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19, заявив, что нужно прививать от коронавируса 500-700 тысяч человек в день.

«А те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует», — сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. «Нам с ним повезло», — отметил Гинцбург.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Он заявил, что те, кто привился в конце ноября — начале декабря, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.