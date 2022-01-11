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Оценено влияние вакцинации на новую волну коронавируса в России

Иммунолог Болибок: пик заболеваемости омикроном в России может быть сглажен

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Такое предположение сделал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

Ученые проверяли, каким образом вакцинация действует на новый южноафриканский штамм, сообщил врач. Выяснилось, что люди, которые прошли вакцинацию недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заражения.

«Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик омикрона у нас будет немножко сглажен, и все это пройдет полегче», — предположил Болибок.

Он заявил, что те, кто привился за указанный срок, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию о легком течении южноафриканского штамма. По словам министра, о тяжелом течении южноафриканского варианта свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм. В них реанимационные и обычные койки заполнены, подчеркнул Мурашко.

Виктория Немис
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