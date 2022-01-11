Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении омикрон-штамма

Нельзя утверждать, что течение омикрон-штамма коронавируса менее тяжелое, чем у дельта-варианта. Информацию о легком течении южноафриканского штамма опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания координационного совета, его цитирует ТАСС.

По словам министра, о тяжелом течении южноафриканского варианта свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм. В них реанимационные и обычные койки заполнены, подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что Россия находится в «переломной точке», в которой определяется развитие ситуации с коронавирусом. Он рассказал, что ведомство держит в резерве 30 процентов коек на случай ухудшения эпидситуации.

Ранее вирусолог Павел Волчков назвал категорию россиян с риском тяжелого течения омикрон-штамма. По его словам, этот шанс высок у тех, кто еще не переболел и не привился от COVID-19.