Вирусолог назвал категорию россиян с риском тяжелого течения омикрон-штамма

У людей, которые еще не перенесли коронавирусную инфекцию и не привились от COVID-19, велики шансы тяжелого течения омикрон-штамма. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает URA.RU.

Вирусолог предположил, что именно эта часть россиян рискует заразиться новым штаммом. Он также предсказал, что для этих людей, вероятно, омикрон принесет серьезные последствия. При этом для переболевших и вакцинированных омикрон станет «легкой историей», сказал Волчков.

Кроме того, он отметил, что в целом коронавирусу все сложнее подобраться к тем, кто «каким-то образом два года смог находиться в иммунологическом буфере». У таких людей, по его мнению, образовалась некая неприкосновенность за счет тех, кто болел COVID-19.

По состоянию на 18 декабря известно, что в России выявили еще 27 434 новых зараженных. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране составило 10 186 823.