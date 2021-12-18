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В России выявили 27 434 случая коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 27 434 новых случая COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 27 434 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии коронавируса в стране составило 10 186 823. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 18 декабря.

27 434
случая COVID-19 выявлено в России за сутки

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2283), Санкт-Петербурге (1997) и в Московской области (1683). Меньше всего — в Республике Тыва (16 случаев), Ненецком автономном округе (9 случаев) и в Чукотском автономном округе (3 случая).

За сутки скончались 1 076 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 296 180 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 38 041, общий — 8 952 266.

По данным оперштаба на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 58,2 процента. Полностью привиты 70 831 362 россиян.

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Анна Филипенко
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