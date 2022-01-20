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Врач объяснил сокращение карантина для россиян до семи дней

Вирусолог Тимаков: срок канатина до 7 дней сокращен для контактных, не для больных

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Сокращение срока карантина с 14 до семи дней касается только тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, больные COVID-19 должны соблюдать его до выздоровления, объяснил врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

По его словам, такое решение было принято и-за того, что инкубационный период штаммов дельта и омикрон не превышает семи дней, в отличие от предыдущих вариантов.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. То есть после контакта с заболевшим члены семьи находятся на карантине не 14 дней, а семь. <...> Болеющий человек выходит с изоляции по выздоровлению, то есть 7 дней — это минимум, а дальше по выздоровлению», — пояснил Тимаков.

Помимо этого, по словам врача, срок карантина сокращен еще и для того, что не нарушать рабочий режим — чтобы люди, не болеющие коронавирусом, могли раньше выйти на работу.

При этом Тимаков уверяет, что риска того, что контактный человек спустя неделю выйдет с карантина и все еще будет заразным, нет, поскольку и дельта, и омикрон имеют инкубационный период не больше семи дней. «Вирус видоизменился», — напомнил врач.

Ранее терапевт Алексей Хухрев объяснил порядок действий после контакта с больным COVID-19. По его словам, при контакте с больным COVID-19 в качестве меры предосторожности следует выпить витамины C и D и промыть нос. В течение семи-десяти дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья. При появлении любых симптомов инфекции следует обратиться к врачу.

Марина Совина
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