Врачи объяснили порядок действий после контакта с больным COVID-19
При контакте с больным COVID-19 в качестве меры предосторожности следует выпить витамины C и D и промыть нос. Такой совет дал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Он считает, что лучше предположить, что собеседник болен COVID-19 и действовать соответственно, чем игнорировать риск заражения.
«Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа, и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос», — сказал Хухрев.
В течение семи-десяти дней после контакта с предполагаемым носителем коронавируса нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья, рекомендует он. При появлении любых симптомов инфекции следует обратиться к врачу. При этом если контакт произошел в больным омикрон-штаммом коронавируса, то количество дней, когда могут проявиться симптомы, сокращается в несколько раз, поскольку инкубационный период у него короче, чем у других вариантов.
"Если вы контактировали с человеком, инфицированным омикроном, то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня, но мы пока не можем оценить, в какой пропорции (распространился, – ред.) "омикрон" у нас в стране", – отметил Алексей Хухрев.
Врач подчеркнул, что снизить риск заражения COVID-19 можно с помощью вакцинации. По мнению Хухрева, пусть прививка и не дает стопроцентную защиту от заболевания, но поможет избежать тяжелого течения заболевания.
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