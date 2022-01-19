Чешская певица намеренно заразила себя коронавирусом и умерла

Фолк-певица из Чехии Хана Хорка специально заразилась коронавирусной инфекцией, чтобы избежать ограничений для непривитых, и умерла. Об этом сообщает The Daily Star.

По словам сына артистки Яна Река, он и его отец были вакцинированы, но заболели COVID-19, а Хорка специально заразилась от них. Артистка не была привита и планировала переболеть, чтобы избежать ограничений, которые власти ввели в стране для непривитых.

«Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — отметил Рек.

За несколько дней до своей смерти Хорка сообщила в социальных сетях, что выздоравливает, а в день самой смерти она написала, что ее самочувствие улучшилось. Позже у нее заболела спина. Женщина решила прилечь и спустя десять минут умерла, задохнувшись. Рек уточнил, что артистка не была сторонницей теорий заговора.

В октябре сообщалось, что москвичка умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и родственников. Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд разместил скриншоты переписки, на которых его друга позвали на похороны женщины, умершей в возрасте 42 лет. Та была уверена, что если заразится вирусом от человека с легкой формой COVID-19, то и сама переболеет в легкой форме. Россиянка с двумя дочками отправилась к больной подруге. Впоследствии от нее заразился и муж.