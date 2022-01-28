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Кремль оценил необходимость дополнительных ограничений из-за омикрона

Песков: вводить избыточные ограничения из-за омикрона не имеет смысла

Фото: Pavel Golovkin / AP

Вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса не имеет смысла. Так необходимость новых мер оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 28 января.

По его словам, об этом свидетельствует и опыт других стран. «Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то ограничения избыточные, они не имеют смысла», — пояснил Песков.

Он добавил, что каждый штамм обладает своими характеристиками, при этом к ним нужно гибко подстраиваться, сохраняя «наиболее предпочтительные» режимы ограничений.

Ранее в январе Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна в стране из-за омикрона. По его словам, несмотря на рост общего числа заражений, количество госпитализаций не увеличивается, что говорит о том, что в большинстве случаев данный штамм коронавируса переносится в легкой форме.

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Варвара Кошечкина
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