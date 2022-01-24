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Кремль внес ясность в вопрос о введении локдауна в России

Представитель Кремля Песков заявил, что введение локдауна в России не обсуждается

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Введение локдауна в России не обсуждается. Данные оперативного штаба говорят об отсутствии роста госпитализаций из-за COVID-19. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, власти видят число заражений, однако, несмотря на цифры, количество госпитализаций не увеличивается. Это говорит о том, что омикрон-штамм коронавируса переносится в легкой форме.

«А все остальные предположения, знаете, это — от лукавого», — заключил Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что локдаун в России при омикрон-штамме коронавируса могут ввести, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15 процентов. Он отметил, что сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить свой потенциал.

В России за минувшие сутки госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом. Их количество по стране уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим днем. В связи с выздоровлением выписали 21 714 человек, что на 5,8 процента меньше по сравнению с 23 января.

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Юлия Ямпольская
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