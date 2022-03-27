Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили о возвращении ряда болезней после спада пандемии

Инфекционист Малышев допустил возвращение гриппа и разных инфекций после спада COVID-19

Фото: Pixabay

Инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса человечество может столкнуться с разными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Малышев сообщил, что существует порядка 1500 инфекционных заболеваний, многие из которых переносятся воздушно-капельным путем. Он предупредил россиян о возвращении ряда болезней после спада пандемии COVID-19.

«При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину», — допустил медик.

Материалы по теме:
Не просто кашель. Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
Не просто кашель.Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
17 февраля
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта

Эксперт добавил, что сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы и авитаминоз, что ослабляет иммунитет. Поэтому он призвал россиян носить защитные маски.

«Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте», — заключил он.

Ранее врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин раскрыл связь группы крови с течением коронавируса. По его словам, более восприимчивы к COVID-19 пациенты со второй группой крови.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Раскрыта дата следующих переговоров России и Украины
Россиян предупредили о возвращении ряда болезней после спада пандемии
Участница шоу «Голос» заявила о неготовности уйти из запрещенных соцсетей
Болгария заявила об отсутствии требований России платить за газ в рублях
Россию обвинили в проведении тайных операций в Австрии
Бельгия направит Украине дополнительную гуманитарную помощь
ФСБ в ходе обыска конфисковала часы у швейцарского производителя в России
Польша заявила о желании Украины сделать Варшаву одним из гарантов безопасности
В Турции раскрыли детали переговоров с США по F-16
В России прокомментировали призывы выгнать страну из МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.