Россиян предупредили о возвращении ряда болезней после спада пандемии

Инфекционист Малышев допустил возвращение гриппа и разных инфекций после спада COVID-19

Инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса человечество может столкнуться с разными заболеваниями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Малышев сообщил, что существует порядка 1500 инфекционных заболеваний, многие из которых переносятся воздушно-капельным путем. Он предупредил россиян о возвращении ряда болезней после спада пандемии COVID-19.

«При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину», — допустил медик.

Эксперт добавил, что сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы и авитаминоз, что ослабляет иммунитет. Поэтому он призвал россиян носить защитные маски.

«Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте», — заключил он.

Ранее врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин раскрыл связь группы крови с течением коронавируса. По его словам, более восприимчивы к COVID-19 пациенты со второй группой крови.