Раскрыта связь группы крови с течением коронавируса

Врач Злобин заявил, что к COVID-19 более восприимчивы люди со второй группой крови

Люди со второй группой крови более восприимчивы к заболеванию COVID-19, чем остальные. Эту связь раскрыл в интервью «Известиям» врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

По его словам, в последнее время проводилось много исследований, в которых изучалась взаимосвязь между группой крови и течением коронавирусной инфекции.

«В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (вторая — прим. «Ленты.ру») и самой низкой — у людей с группой 0 (первая — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Однако, подчеркнул Злобин, ни в одной из научных работ до сих пор не было доказано влияние группы крови на клинический исход (меньшая или большая госпитализация, тяжесть течения, смертность). Более того, как добавил врач, полученные результаты пока нельзя применять на практике.

Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 пациенты с ожирением лучше защищены от повторного заражения коронавирусом. Ученые израильского медицинского центра «Шибани» пришли к выводу, что такие люди обладают «более высоким и устойчивым иммунным ответом, защитой» по сравнению с пациентами с нормальным весом.